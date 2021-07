Oggi in Piemonte vaccinate quasi 32mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio sui dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, lunedì 26 luglio, sono state quasi 32mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 31.962 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 23.256 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 9.775 i 16-29enni, 5.006 i trentenni, 7.571 i quarantenni, 3.100 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni, 1.053 i settantenni, 439 gli estremamente vulnerabili e 194 gli over80.

L’aggiornamento del Piano vaccinale del Piemonte, la seconda edizione del progetto “Scuola sicura” e un bilancio di “Montagne Covid free” sono i temi presentati dalla Regione Piemonte durante la visita effettuata sul territorio dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, iniziata in mattinata all’hub Nuvola Lavazza a Torino e proseguita nel pomeriggio a Frabosa Sottana (Cn).

Riferendosi al primo giorno di inizio della vaccinazione ad accesso diretto anche senza prenotazione per la fascia di età 12-19 anni presso gli hub delle Asl di appartenenza, il presidente Cirio e l’assessore Icardi hanno affermato che “temevamo un po’ di freddezza, invece stiamo vedendo l’esatto contrario e dai giovani arriva un segnale molto positivo. In Piemonte sono state finora somministrate 4,6 milioni di dosi, metà della popolazione piemontese ha già completato il ciclo vaccinale e puntiamo al 70-80% per l’autunno”. Presidente e assessore hanno poi sottolineato che “abbiamo superato il target che la struttura commissariale ha dato al Piemonte, con oltre il 100,94% dell’obiettivo Figliuolo: abbiamo tenuto una media di 40.000 dosi giornaliere, ma la nostra capacità testata è di 70.000 e la nostra speranza è di poter avere dei vaccini in più”.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.683.519 dosi (di cui 2.025.995 come seconde), corrispondenti al 96,4% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte.