Acqui in Palcoscenico: "Beauty without beast"

ACQUI TERME - Ultimi spettacoli per la rassegna di danza Acqui in Palcoscenico. Domenica 25 luglio, alle ore 21.30 presso il Centro Congressi, andrà in scena ‘Beast without beauty’, una creazione originale di Carlo Massari messa in scena dalla C&C Company. «L’ennesimo sguardo: fermo, freddo, gelido, impietoso sulla società – commenta il direttore artistico Loredana Furno – Un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali».

«Perdenti in un rapporto di superficiale relazione, ci si affronta in un algido duello – aggiunge Massari - in palio l’affermazione di un ruolo, un’identità, una posizione sociale, la sopravvivenza. Non esistono regole: ci si presta ad essere prede, vittime designate dell’altro, ne siamo coscienti, attendiamo solo che succeda, e a nostra volta siamo pronti ad avventarci, offendere, sbranare ma senza sporcarci le mani».

Un viaggio intenso nel ‘male di vivere’ contemporaneo, nella giungla urbana dove gli uomini implodono, crollano, ma «facendo attenzione a non rovinare la messa in piega, sbavare il trucco, sgualcire il tailleur, a non perdere in dignità per non subire atti di cannibalismo». Info: 0144.770272