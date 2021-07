Piemonte, oggi oltre 40mila vaccini

ALESSANDRIA - Sono 40.531 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 33.198 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 9.428 i 16-29enni, 7.261 i trentenni, 10.092 i quarantenni, 4.949 i cinquantenni, 4.160 i sessantenni, 2.682 i settantenni, 478 gli estremamente vulnerabili e 266 gli over 80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.547.555 dosi (di cui 1.924.155 come seconde), corrispondenti al 94,5% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte.

LUNEDÌ 26 LUGLIO IL GENERALE FIGLIUOLO IN VISITA A TORINO E FRABOSA SOTTANA

Lunedi 26 luglio il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, tornerà in visita in Piemonte, accompagnato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal vicepresidente Fabio Carosso, dall’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla Protezione civile Marco Gabusi. Con loro anche i commissari dell’Unità di crisi della Regione, Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo e il responsabile del Settore regionale Protezione Civile Franco De Giglio.



Alle 10 visita al centro vaccinale La Nuvola di Torino (via Ancona, 11/A), dove saranno in corso le vaccinazioni della fascia 12-15 anni. Seguirà la presentazione dell’aggiornamento del Piano “Scuola sicura” della Regione Piemonte. Saranno presenti anche l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino, Pietro Presti, coordinatore del Piano “Scuola Sicura” e consulente strategico Covid della Regione, insieme ai rappresentanti dell’Usr Piemonte e delle organizzazioni sindacali del mondo scolastico. Sarà presente anche il direttore dell’Asl Città di Torino Carlo Picco.

Ci si sposterà poi nel Cuneese a Frabosa Sottana (via 4 Novembre), dove alle ore 12 si svolgerà un incontro con gli amministratori locali e i rappresentanti della Protezione civile per un bilancio del progetto sulle “Montagne Covid free” lanciato nei mesi scorsi dalla Regione Piemonte. Saranno presenti anche i direttori dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e dell’Asl Cn2 Massimo Veglio.

PRE-REPORT SETTIMANALE MINISTERO SALUTE-ISS

Nella settimana 12-18 luglio in Piemonte si conferma basso l’impatto dell’epidemia sui servizi ospedalieri, con un tasso di occupazione dei posti letto che resta invariato rispetto ai sette giorni precedenti sia in terapia intensiva (0%) sia in area medica (1%).



La percentuale di positività dei tamponi passa da 0.4% a 0.7%, mentre l’Rt basato sulla data di inizio sintomi sale a 1.27 (era 0.99).

Nonostante si registri una maggior diffusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.