A Montechiaro foto stellari con Manuel Cazzola

MONTECHIARO D'ACQUI - Iniziative alla scoperta delle bellezza. Nei giorni scorsi l’Associazione Fotografica Alessandrina ha organizzato a Montechiaro d'Acqui un interessante set. Con Manuel Cazzola, affermato fotografo e conoscitore di Langhe e Monferrato, esperti e neofiti hanno potuto realizzare scatti notturni alla Via Lattea.

«Accompagnare i ragazzi di AFA prima al tramonto sulle rovine del Castello di Montechiaro d’Acqui e poi a Roccaverano presso la Torre di Vengore a fotografare le stelle è stato per me un vero piacere – ha commentato – Spero che questo evento possa finalmente far emergere la smisurata bellezza del nostro territorio».