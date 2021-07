"Nessun maxischermo in paese? Ci sono quelli dei locali"

Il sindaco Roberto Vallegra ha risposto così agli abitanti che si sono chiesti come mai a Bistagno, in almeno una delle aree più ampie e spaziose del paese, non sia prevista l'installazione di un maxischermo per la finale degli Europei che domani sera (domenica 11) alle 21 vedrà in campo a contendersi il titolo di campione continentale Italia e Inghilterra.

Vallegra ha spiegato che si tratta di una scelta ben precisa, al fine di tutelare e favorire le locali attività commerciali: "Siamo felici che ad oggi siano ben quattro i locali in paese che si muniranno di maxi schermo con relativo apericena o altro (due bar, un circolo privato ed una pizzeria). Ove possibile, il Comune concederà gratuitamente il massimo dello spazio pubblico per favorire il distanziamento. Dopo più di anno di chiusura sono "loro" che devono incassare e sfruttare questi eventi! L'unica raccomandazione che ci permettiamo di fare - ha aggiunto il primo cittadino - è quella di prestare un minimo di attenzione ed osservare le poche regole che vi illustreranno i gestori dei locali. In caso di Vittoria (lo speriamo tutti) chiediamo un po di "sano" senso civico per i festeggiamenti. Festeggiare vuol dire divertirsi e non devastare o sporcare il paese! Am racumand!".