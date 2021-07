Stalli gratis solo per l'elettrico: Rolando risponde alle polemiche

ACQUI TERME - Lo scorso gennaio il Comune di Acqui aveva ha revocato tramite delibera l'ordinanza emessa a settembre 2014 che prevedeva il rilascio di un contrassegno da esporre durante la sosta per i proprietari di veicoli a propulsione ibrida o elettrica. Nel frattempo il mercato dell'ibrido è cresciuto in maniera esponenziale e i parametri in termini di sostenibilità urbana sono diventati sempre più rigidi. Palazzo Levi, perciò, a partire dal 1° luglio ha deciso di restringere alle sole auto completamente elettriche il vantaggio di poter usufruire gratuitamente degli stalli blu. Un provvedimento che ha però suscitato non poche polemiche tra i cittadini acquesi possessori di autoveicoli ibridi.

Gianni Rolando, assessore all'Ambiente, risponde così a coloro che (in particolare sulle pagine social acquesi) hanno manifestato il proprio dissenso accusando l'amministrazione di scarsa lungimiranza: «Abbiamo voluto mantenere la scelta di incentivare le auto più ecologiche – spiega Rolando – perché vi è stato un aumento considerevole di veicoli autorizzati alla sosta gratuita senza che vi sia stata alcuna diversificazione fa le categorie Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid o full electric. Nel tempo, si è registrato un incremento del numero dei veicoli autorizzati alla gratuità della sosta senza particolari distinzioni, che di fatto contrastava la ratio della deliberazione volta a incrementare una mobilità maggiormente ecologica e al contempo un ricambio delle aree di sosta. Abbiamo visto un proliferare di autorizzazioni e posti occupati, spesso per l’intera giornata, senza apportare particolari benefici dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. Abbiamo quindi deciso di autorizzare la sosta gratuita favorendo gli autoveicoli totalmente elettrici, unica tipologia in grado di garantire una totale assenza di emissione di idrocarburi».

l costo del contrassegno riservato alle auto elettriche, rilasciato dal Comando di Poliza Locale e valido per due anni, è di 15 euro.