Italia-Inghilterra: diretta agli Archi Romani

La finale degli Europei, Italia-Inghilterra, in diretta nella suggestiva cornice degli Archi Romani. Il Comune di Acqui Terme ha deciso di organizzare una proiezione pubblica della finale dell’europeo di calcio che si terrà domenica 11 alle 21.00 tra gli azzurri di Roberto Mancini e gli inglesi di Southgate. La proiezione avverrà in piena sicurezza, con posti a sedere, rispetto delle distanze e dei protocolli per gli eventi dal vivo. Saranno 400 i posti massimi disponibili.

Nell’area sarà obbligatorio indossare la mascherina quando, soprattutto nelle fasi d'ingresso e di uscita dallo spazio non potrà essere rispettata la distanza di 1 metro.

Il primo spettacolo di Archi'n Rock con l'esibizione di Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce è stata posticipato a lunedì 12 sempre alle 21.30