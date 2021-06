Tutti i martedì di luglio "Cinema sotto le stelle"

SEZZADIO - A Sezzadio torna la rassegna "Cinema sotto le stelle" organizzata dalla Pro Loco. Sempre nel rispetto delle dovute cautele, tutti i martedì di luglio al Campetto Rosso dalle 21.30 appuntamento con commedie e film d'animazione. Dalle 19 in poi sarà possibile degustare gli hamburger, i panini con la salamella, gli hot dog e le patatine preparati dai volontari della Pro Loco, oltre a birra e vino. L'ingresso per le proiezioni è gratuito.

Martedì 6 luglio primo film in calendario la commedia "10 giorni senza mamma" di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Gli altri film in programma:

- martedì 13: "Perfetti sconosciuti" (di Paolo Genovese)

- martedì 20: "The Greatest Showman" (di Michael Gracey)

- martedì 27: "Oceania" (film di animazione della Disney)