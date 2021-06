L'annuncio del Sindaco: "Acqui è Covid free!"

ACQUI TERME - L'annuncio tanto atteso è finalmente arrivato: dopo lunghi e interminabili mesi Acqui Terme è di nuovo "Covid free". A comunicare la buona novella è stato lo stesso sindaco Lorenzo Lucchini con un post sulla propria pagina Facebook: "Dal Centro Operativo Comunale mi giunge la notizia tanto attesa: 0 positivi a domicilio, 0 positivi in ospedale. Dopo mesi di paura e tanto, tantissimo lavoro, è stato raggiunto un traguardo importantissimo. Voglio ringraziare con questo post tutti coloro che col proprio impegno lo hanno reso possibile. In particolare i miei concittadini, per il grande senso di responsabilità dimostrato fin da inizio pandemia e per l'attenzione con cui hanno affrontato ogni fase dell’emergenza sanitaria. Sappiamo bene che l'incubo non è ancora finito, almeno fino a quando non raggiungeremo l'immunità di gregge. Per uscirne prima possibile, ora bisogna procedere con la massima efficacia col piano vaccinale".