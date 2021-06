Vallegra: "L’incrocio sulla Sr30 è pericoloso. In arrivo un velox"

BISTAGNO - «Abbiamo concluso la pratica per l'acquisto di un’area in via 25 aprile – spiega il sindaco Roberto Vallegra – Ora che è di proprietà del Comune permetterà di realizzare circa 10/12 posti auto molto funzionali agli abitanti di quella zona».

In paese la viabilità ha alcune problematiche soprattutto dove si accavallano le competenze tra enti. Una per tutte, la strada provinciale 30 diventata recentemente dell’Anas con il nome SR30. «Ho incontrato l’ingegnere dell’Azienda ed abbiamo fatto un sopralluogo all’incrocio del passaggio a livello dove la visibilità è ridotta e la circolazione pericolosa – spiega il primo bistagnese – Abbiamo chiesto alla Prefettura la posa di un auto-velox fisso. Siamo disponibili ad acquistarlo con fondi comunali, previa autorizzazione dell’Anas».

Ma non è tutto. «Presenteremo un progetto di riorganizzazione dei parcheggi e la posa di alcuni birilli per evitare la sosta ‘selvaggia’ che oggi impedisce la visibilità – continua Vallegra – Vorrei però che i cittadini comprendessero che il Comune non ha competenza sulle strade Provinciali. Sui tratti urbani può solo curarne la pulizia».

Per il trattoo che passa in centro il sindaco ha concordato con i vertici dell’Anas una nuova opera di asfaltatura. «Finalmente sarà sostituita la segnaletica sia verticale sia orizzontale, poco funzionale, vecchia (a tratti nemmeno catarifrangente) e indecorosa».