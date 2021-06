Omaggio a don Cresto : venerdì 2 la serata ricordo

ACQUI TERME - A un anno esatto dalla scomparsa Acqui dedicherà un'intera serata in ricordo di don Franco Cresto, dal 1992 parroco della comunità di San Francesco, figura di riferimento e guida, non solo spirituale, per tanti giovani che frequentavano l'ex Ricreatorio (chiuso nel 2008). "Ciao don" è il nome che gli organizzatori della Comunità Pastorale San Guido, dell'associazione Archicultura e di Impressioni Grafiche scs hanno deciso di dare al sentito appuntamento che avrà luogo venerdì 2 a partire dalle 21 nel Chiostro di San Francesco.

Patrocinato dal Comune, l'evento prevede alcuni interventi da parte del Vescovo Mons. Luigi Testore, di don Giorgio Santi, della dott.ssa Serena Panaro dell’Associazione Archicultura e la lettura di testimonianze intervallare da interventi della Corale di S. Francesco.