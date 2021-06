Un campo di calcio in memoria di don Vercellino

DENICE - La comunità denicese è pronta ad inaugurare il proprio centro sportivo. Sabato 26 alle 17.30, in Regione Bonini verrà tagliato il nastro al nuovo campo di calcio intitolato a ‘Don Franco Vercellino’, parroco molto amato dalla cittadinanza al quale verrà anche dedicata una targa. Per manifestare appieno lo spirito sportivo locale all’evento sarà abbinata una partita amichevole a sette giocatori tra l’F.C. Acqui e la Cairese 1919. Già domenica 27 si potranno vedere correre calciatori delle squadre giovanili (delle categorie pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi) partecipanti al primo Trofeo Torre di Denice che andrà in scena fino al 9 luglio.