"Con il cicloturismo Acqui protagonista". Sabato 26 l'E-Bike Tasting

ACQUI TERME - Per favorire il branding turistico del territorio Acquese a Palazzo Levi prosegue l'attività promozionale di iniziative e programmi che vedono come protagonista la bicicletta, «attività che forse alcuni minimizzano – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini - ma che invece stanno facendo le fortune di altre città e regioni d'Italia. Vogliamo essere protagonisti del Monferrato insieme a Casale e Ovada, come noi nelle prossime settimane toccate da vari eventi che riguardano la bicicletta».

Il 4 luglio il Giro d'Italia femminile, «che passerà a Casale, Acqui e Ovada. Il 25 luglio, poi, vedremo una gara Under 23 in memoria di Claudia Mighetti che partirà e arriverà in città. Inoltre, stiamo continuando a lavorare al progetto "Work & Bike": insieme ai 46 comuni aderenti abbiamo già programmato le locandine e le mappe che andranno a illustrare i 20 percorsi cicloturistici che circonderanno il nostro territorio».

Novità logistiche tra gli uffici comunali: «Nel giro di qualche settimana – spiega Lucchini - lo sportello Iat sarà spostato in corso Roma. Sarà possibile reperire informazioni sul turismo nell'Acquese e in particolare sui percorsi in bici».



Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 si è svolta la prima edizione dell'”Epic Ride 3 fiumi”, un randoneé di oltre 100 km in mountain bike organizzato dall'associazione Lande Bike Rides. Lunedì 14 in Comune i partecipanti sono stati premiati dal sindaco: «Con l'associazione Lande Bike Rides abbiamo fatto partire un progetto di manutenzione e rivisitazione dei sentieri che da Acqui si snodano in tutti gli altri comuni dell'Acquese. Il sentiero dei tre fiumi è un percorso di 120 Km davvero stupendo. I partecipanti lo hanno davvero apprezzato, questo testimonia le peculiarità che possiamo vantare sul nostro territorio».

Infine, sabato 26 alle 9 da piazza Levi partirà l'"E-bike Tasting", raduno dedicato ai possessori di e-bike per una giornata di cicloturismo e visite alle cantine di parte dell'Acquese. Il consigliere Mauro Galleazzo è colui che si è assunto l'onere di organizzare la manifestazione.

«Da Acqui si andrà a Moirano per poi attraversare Castel Rocchero, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Ricaldone e Strevi, dove si farà visita alla panchina gialla del Moscato e subito dopo una pausa ristoro all'azienda vitivinicola Ca' du Ruja. Dopodiché da Strevi si farà ritorno ad Acqui. Il giro è di circa 40 km, il costo del pacchetto 25 euro. Per maggiori informazioni consiglio di rivolgersi allo Iat o telefonare al 328 6736006. Il prossimo appuntamento il 10 luglio».