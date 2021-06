Contagi ai minimi termini nell'Acquese: meno di 20 su 6 comuni

ACQUI TERME - Di settimana in settimana aumenta il numero dei comuni "Covid free" nell'Acquese (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i paesi sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) e i contagi accertati, di conseguenza, si fanno sempre più esigui. Al momento, in base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale, sarebbero addirittura scesi a meno di una ventina i positivi al test Covid sul territorio, distribuiti su un totale di soli 6 comuni: Acqui Terme (7), Melazzo (3), Spigno Monferrato (2), Visone (2), Cartosio (1) e Gamalero (1). Significativo il dato che riguarda i quattro paesi più popolosi dopo Acqui, ovvero Cassine, Strevi, Bistagno e Rivalta Bormida, tutti a zero contagi ormai da parecchi giorni.

Negli ospedali della provincia i ricoverati positivi al test sono quasi ovunque (a parte la Clinica Salus ad Alessandria) non più di 4, ad eccezione di Ovada e Valenza che sono "Covid free". Al "Monsignor Galliano", alla mattinata di ieri (mercoledì 16), un paziente era ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.