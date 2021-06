Acquese, parrocchie in difficoltà? Arrivano i fondi

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi la Diocesi di Acqui ha reso noti i numeri del Fondo Massa Communis istituito per sostenere le parrocchie in gravi difficoltà. «Il fondo è stato finanziato con 154mila euro provenienti dall’8xmille e da risorse proprie dell’Ente diocesano. Nell’Acquese mano tesa alla Madonna della pellegrina di Acqui (6mila euro), Alice B.C., San Giovanni Battista (5mila), Cavatore, San Lorenzo (2.100), Morsasco, San Bartolomeo (4mila), Ponzone, San Bernardo di Ciglione (4mila).

Dal consuntivo emerge che accanto a queste il Fondo Diocesano ha affrontato spese per pratiche catastali per le parrocchie per 1.900 euro.