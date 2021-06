A Castelnuovo arriva il teatro drive-in

CASTELNUOVO BORMIDA - Il Teatro del Rimbombo, in pianta stabile all’ ‘Enzo Buarnè’ di Castelnuovo Bormida, è certamente una compagnia vulcanica. L’ultima idea, nata prima della pandemia, si adatta perfettamente all’era del distanziamento sociale: il teatro drive-in. «Vorremmo adattare grandi spazi urbani al teatro – spiega il direttore artistico Andrea Robbiano – Ambiti popolari, il parcheggio del supermercato, la periferia, la piazza del paesino. Vorremmo dare un’anima alle aree anonime».

A Castelnuovo venerdì 18 e sabato 19, alle ore 20 e poi alle 21.30, andrà in scena il progetto pilota affidato a Marco Pernici, noto attore e docente di Pantomima alla scuola di teatro del Rimbombo. La pièce sarà messa in scena nel parcheggio del cimitero, il pubblico potrà assistere allo spettacolo comodamente seduto in auto. I mezzi verranno distribuiti come in un anfiteatro; l’audio sarà diffuso dalle autoradio su determinate frequenze. «In uno spazio del genere è possibile allestire una scenografia sui generis, impossibile indoor» annunciano. Accanto a Marco Pernici, Matteo Barbieri, Alice Chirivì, Giulia Motessoro e Maurizio Sorze. (Info: 347.0534027)