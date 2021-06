"Aperitivo con l’autore": incontro con il poeta terzese Roberto Chiodo

Venerdì 18 alle ore 18, presso ‘La Bottega dei Gusti e delle Belle Terre’ a Terzo, si terrà un altro appuntamento della kermesse culturale "Aperitivo con l’autore". Ospite della serata sarà Roberto Chiodo, poeta, demiurgo del Premio letterario ‘Guido Gozzano’ ed autore de ‘Benedetti e Bruciati’ (Impressioni Grafiche) «La scrittura del poeta terzese si affila e si sgretola ai margini di una realtà magmatica che accade come non ci fosse un domani – spiegano gli organizzatori - È scrittura "on the road", in parte figlia di una Beat Generation mai troppo distante e, nel contempo, mai pienamente vicina al tessuto dei versi che procede, in verità, con la forza naturale del ritmo interno e dell'anafora, quasi a generare un mantra, un'invocazione a qualche divinità nascosta capace di generare poesia in sé, per gemmazione».

Interverranno anche gli esperti Carlo Prosperi e Giampiero Nani. Conduzione della serata affidata a Roberto Moretti. (Info: 339.3427232)