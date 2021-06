Quando le campane suonano troppo...

VISONE - Strano episodio di ‘disturbo alla quiete pubblica’ in quel di Visone. Le chiese, soprattutto nei piccoli paesi, sono dei punti di riferimento non indifferenti. Oltre ad essere luoghi di culto, sono soggetti partecipi delle vicende anche ‘civili’ della comunità. Le campane, ad esempio, rintoccano per segnalare un’emergenza o nel quotidiano scandiscono le ore e avvertono i contadini che è il momento di dare il verderame o bruciare le frasche.

A Visone, però, l’attività dello strumento bronzeo del campanile della Chiesa di San Pietro e Paolo pare sia alacre e gli abitanti del concentrico si lamentano. «Suonano per scandire le ore, le mezz’ore, la chiamata alla messa, i rosari a cui si aggiungono i rintocchi funebri, l’annuncio del verderame e degli altri processi agricoli» ha lamentato un cittadino. «Tra le 6 e le 7 del mattino suonano ben quattro volte!» ha aggiunto un altro.

Della questione è stato informato anche il sindaco Manuela Delorenzi he raccolte le varie lamentele cercherà di trovare una soluzione. «Incontro con Don Luciano sabato prossimo dopo la messa delle 17», annuncia.