Acqui - Genova, weekend con i bus: «Più disagi per i pendolari»

OVADA - Il prossimo sarà il secondo fine settimana consecutivo in cui l’Acqui - Genova sarà “coperta” con il trasporto sostitutivo in bus. Il programma delle interruzioni sulla linea è stato reso noto da RFI la settimana scorsa (in tempi non utili per la pubblicazione sul nostro settimanale). Per chi viaggia solo la triste conferma di ciò che era già stato annunciato nel mese di aprile da Trenitalia, RFI e Regione Liguria.

Dal primo pomeriggio di sabato 12 e per tutta la giornata di domenica 13 il trasferimento da e verso Genova sarà effettuato con il treno tra la stazione di Acqui e quella di Campo Ligure. Da quel punto si viaggerà con gli autobus messi a disposizione da Trenitalia. Sulla linea infatti saranno effettuati lavori preliminari in vista del potenziamento già previsto nel mese di agosto. Proprio in quel periodo la linea sarà chiusa e l’affiancamento fra il treno e l’autobus diventerà quotidiano.

Si torna quindi allo scenario di qualche anno fa contro il quale si erano battuti i membri del Comitato Trasporti Valli Stura e Orba. Di fatto il disagio è costituito dall’allungamento dei tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Non ha peraltro avuto esito il tentativo di adattare gli orari in modo da assorbire, come richiesto da chi viaggia, parte del ritardo con partenze anticipate. La scorsa estate l’associazione era stata in parte accontentata riducendo al minimo l’utilizzo del bus e comunque con la presenza di treni negli orari di maggiore frequentazione. Provvedimento che non è stato evidentemente possibile riproporre anche per l’estate 2021.