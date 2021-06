I ritratti di Massimo Berruti: al castello la mostra dell'ex pallonista

MONASTERO BORMIDA - Il Castello di Monastero Bormida è pronto ad ospitare la mostra personale del pittore canellese Massimo Berruti. A partire dal 5 giugno e fino al 25 luglio, l'artista, legato al paese anche per meriti sportivi (è un mito della pallapugno locale) esporrà oltre 70 opere significative del suo stile inconfondibile.

«La ricerca pittorica di Berruti si è legata, agli esordi, alla più raffinata Pop Art europea, per proseguire in modo personalissimo con una tecnica difficile come il ritratto eseguito all’aerografo senza l’ausilio di fotografie – spiegano gli organizzatori del comune - Nei ritratti di Berruti, specie quelli femminili, traspare a volte un sottile erotismo oppure una gioia nascosta, un senso di malinconia oppure di abbandono alla dimensione onirica. L’arte di Berruti si muove sulla stessa lunghezza d’onda di quei ritrattisti che hanno saputo indagare la fisionomia dei personaggi mettendone in risalto, con ombre e sfumature spesso impercettibili, diversi aspetti del carattere».

La mostra verrà inaugurata oggi, alle 17.30, negli ampi spazi della corte del castello. Seguiranno visite disciplinate dalle norme anti contagio. L'esposizione, ad ingresso gratuito, sarà poi visitabile il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 fino al 25 luglio. Info: 3496760008