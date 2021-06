Concerti del 2 giugno: suonano le bande di Acqui e Cassine

CASSINE - Due appuntamenti musicali per onorare la Festa della Repubblica. A Cassine il Corpo Bandistico 'Francesco Solia' suonerà domani, 2 giugno, alle 9.30, in piazza Italia e poi il 6 giugno, alle 16.30 al Sacrario della Benedicta. Il maestro Stefano Oddone ha in serbo un programma a sorpresa ispirato al genetliaco istituzionale.

È nota invece la scaletta del Corpo Bandistico Acquese che domani, alle 16.30, presso l'Hotel La Meridiana, proporrà, alle bacchette di Alessandro Bardella e Alessandro Pistone, The Glory (Murphy), Nessun dorma (Puccini), Aladdin (Menker), Momento for Morricone (De Mej), Wave (Jobim), Rinascerò rinascerai (D'Orazio) e Olimpyc Fanfare and Theme (Williams).