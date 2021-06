Cassine sarà più “social”. E per l'estate si pensa al cinema all'aperto

CASSINE - Nelle variazioni del Dup (Documento unico di programmazione) presentate durante il Consiglio Comunale dello scorso 30 aprile, il Comune di Cassine ha inserito una previsione di spesa di 8mila euro “per la rivisitazione delle piattaforme social e la modernizzazione dei vari canali di comunicazione, oltre a iniziative legate sempre ai canali social”. Nello specifico, gli interventi in programma sul piano comunicativo prevedono "la sistemazione della pagina Facebook e la creazione di un profilo Instagram del Comune". Sarà ritoccato anche il sito ufficiale dell'amministrazione cassinese per migliorare l'interazione con i cittadini e la promozione delle bellezze culturali del paese. A riguardo, l'assessore alla Cultura e al Turismo Luca Branduardi propone "un censimento dei vari monumenti e delle attrazioni culturali per renderli più accessibili online. Si potrebbe creare un hashtag del Comune per usarlo come strumento di condivisione dei contenuti fotografici con la possibilità di creare una sorta di archivio fotografico locale". Inoltre, utilizzando sia il sito del Comune che la pagina Facebook, verrà data una maggiore visibilità alle attività ristorative e commerciali, "anche attraverso contenuti video dedicati". I fondi a disposizione saranno utilizzati “per affidarsi a professionisti del settore, perché l'idea è quella di organizzare nei mesi a venire una serie di eventi culturali”.

Tra le ipotesi avanzate anche la possibilità di realizzare alcune serate di cinema all'aperto via via dislocate in varie zone del paese, prendendo in considerazione un eventuale coinvolgimento delle attività locali.