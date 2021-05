"Giro 5 chiese": 750 euro in donazioni per la sentieristica

BISTAGNO - La prima edizione del "Giro delle 5 Chiese" di Bistagno è stata un successo. Nonostante il periodo particolare e le restrizioni anti-contagio che hanno comprensibilmente limitato la socialità, componente importante dell’evento, domenica scorsa in 180 si sono presentati alla partenza. La raccolta fondi (ad offerta libera) del Giro ha raggiunto quota 750 euro «Soldi che useremo per la continua e costante manutenzione dei sentieri naturalistici, l’acquisto di attrezzature, benzina e miscela, segnaletica varia, spese per l'organizzazione di eventi futuri, eccetera - spiega il sindaco Roberto Vallegra - E’ stata una bella giornata in compagnia per valorizzare il nostro meraviglioso territorio», e si pensa già ad una seconda edizione possibilmente senza limitazioni.