Contagi: a Cassine netto calo del numero di positivi

CASSINE - Buone notizie da Cassine, dove la situazione sta tornando alla normalità in base al periodo di regressione che da settimane la curva dei contagi sta facendo registrare a livello nazionale: fino a pochi giorni fa, infatti, erano 13 i positivi al test Covid in paese, ma nella mattinata di ieri, sabato 29, l'amministrazione comunale ha fatto sapere che le positività tra i residenti si sono ridotte a 2.

Nel frattempo, l'amministrazione guidata da Carlo Maccario ha comunicato che da giovedì 3 in paese sarà nuovamente attivo il punto Asl per prelievi ematici. Il servizio sarà disponibile il primo e il terzo giovedì del mese dalle 8.30 alle 9.30. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero verde 800 000 500. Saranno eseguite analisi di routine (no emogasanalisi, no profili glicemici, no cortisolo).