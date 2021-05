Acquilimpiadi: la festa dello sport sta per cominciare

ACQUI TERME - «Chi ama lo sport crede nel superamento dei propri limiti, reali o apparenti, nelle infinite risorse che il concetto di diversità porta in dono a chi decide di “mettersi in gioco” - spiegano da Palazzo Levi - Chi sceglie lo sport partecipa alla seconda edizione dell’evento AcquiLimpiadi con una rinnovata carica di energia, maturata anche attraverso le difficoltà che la collettività ha superato. Si, perché lo sport è anche sfida. Una nobile sfida ai luoghi comuni, alla paura, alla scarsa autostima che spesso ci impedisce di esprimere le nostre migliori qualità». Dal 2 al 6 giugno la città bollente si appresta ad accogliere numerosi eventi sportivi nei quali disabili e normodotati giocheranno l'uno accanto all'altro.

«Vincere in questa sfida non comporta per forza la conquista di un trofeo, ma significa volere partecipare, essere presente con le proprie capacità sul campo, sul podio o in panchina – aggiunge il sindaco Lorenzo Lucchini - La grande vittoria è, infatti, fare tesoro di ogni talento per diventare una squadra che opera come un solo corpo, che riconosce nelle reciproche differenze un patrimonio virtuoso dal quale attingere insegnamento e nuovi stimoli. È così che la sana competizione promuove la crescita dei valori umani nei quali crediamo e che portiamo con noi in occasione del nuovo appuntamento di AcquiLimpiadi 2021, l’incontro con lo sport integrato che mette a confronto i partecipanti in gare sportive aperte alle diverse abilità e attività educative».

Sport ed integrazione sarà anche il tema di un incontro culturale, “L’Europa scende in campo!”, un incontro sulla funzione sociale dello sport e sui Fondi europei per le attività sportive promosso da Tiziana Beghin, madrina dell’evento e deputata al Parlamento Europeo - Non Iscritti.

Lo start della kermesse sarà preceduto dal suggestivo percorso della Fiaccola, portata dai tedofori attraverso le vie della città fino agli archi romani per l'accensione del braciere che darà inizio alle AcquiLimpiadi, a seguire avrà luogo il flashmob organizzato dalle associazioni partecipanti. Quali saranno le attività sportive presenti? «Moltissime e interessanti – rispondono gli organizzatori - Calcio - Tennis - Basket - Rugby - Danza - Volley - Tiro con l’arco - Ciclismo - Handbike - Atletica – Immersioni e una particolare prova di volo con i droni a cura del blogger e youtuber Simone Biagini. I partecipanti indosseranno la maglietta AcquiLimpiadi 2021 che raffigura l’opera creata per questa occasione da Giuseppe Puliserti, insegnante d’arte oltre che Campione mondiale, europeo e italiano di Tiro con l’arco storico».

Durante le 5 giornate della manifestazione è previsto un ricco carnet di eventi collaterali e performance in diverse location: spettacoli teatrali, concerti, esibizioni, tornei ed esposizioni visibili nel programma dettagliato che è presente nella pagina AcquiLimpiadi 2021 sul sito del Comune di Acqui T.

«Numerosissime le Associazioni, i Gruppi sportivi, gli Istituti scolastici partecipanti ai quali va il nostro sentito ringraziamento per una collaborazione speciale nella quale ognuno ha offerto, con inesauribile entusiasmo, il proprio contributo. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo progetto che non si è fermato di fronte alle limitazioni delle attività sociali e che è destinato a crescere in futuro», hanno concluso.