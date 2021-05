Museo Archeologico: per i residenti gratis nel prossimo weekend

ACQUI TERME - Dal 28 al 30 maggio ingresso gratuito per tutti i residenti di Acqui Terme nel Civico Museo Archeologico. «Una misura che ha l'obiettivo di aprire alla comunità le porte di questa importante struttura e incentivare i cittadini a conoscere e a scoprire uno dei luoghi della cultura acquese – fanno sapere da Palazzo Levi - Immersa nel verde del parco del Castello dei Paleologi, questa struttura si candida come meta estiva per trascorrere i mesi più caldi alla scoperta della storia e delle antiche origini del territorio».

Dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria e gli interventi di rinnovo dell'area di accoglienza del pubblico e di sistemazione del tetto del Castello, il Museo torna ad aprire le sue porte in piena sicurezza al pubblico. «Questa iniziativa vuole rafforzare e valorizzare il ruolo centrale del Civico Museo Archeologico nel contesto dell'offerta culturale cittadina - spiega l'assessore alla Cultura, Cinzia Montelli - ed intende favorire la riappropriazione di questo spazio da parte della comunità».

Gli Open Days partiranno da venerdì 28 maggio dalle 16 fino a domenica 30 maggio alle 20. seguendo gli orari di apertura del Museo. Il parco e il Castello, con accesso dall’ingresso del Birdgarden, saranno comunque visitabili da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per l’accesso al Museo, con mascherine e distanziamento, il Comune suggerisce la prenotazione per gruppi famigliari o numerosi (Info: 0144 57555).