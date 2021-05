Scoperchiato il tetto della scuola: NeedYou e Lions per il Congo

ACQUI TERME - La scuola di Kemba in Congo, dove studiano 800 bambini, è stata costruita grazie al contributo del Lions Club Host di Acqui Terme e Needyou Onlus. La scuola si trova a circa 900 km dalla capitale, Kinsasha, in mezzo alla giungla: non vi sono strade ed è possibile raggiungere il luogo solamente tramite fiume o sentieri impervi. Purtroppo la zona è stata funestata da una tempesta e tra l’altro il vento forte ha scoperchiato il tetto della scuola. Padre Jean Willy Bomoi ha spiegato che 200 lamiere sono state donate dalla diocesi di Inongo ma il problema tra strade allagate e ponti crollati è stato in primis il trasporto che (per 64 km di vie dissestate) è stato organizzato con due moto. Inoltre servono risorse per l’acquisto di legno, chiodi, manodopera e quant’altro necessario a ricostruire la scuola.

«Questa storia vi faccia prendere coscienza di come certi popoli soffrono nel mondo – ha spiegato padre Bomoi - Ovviamente la prima colpa è dei nostri capi. Noi però non ci lasciamo abbattere. Mano nella mano, siamo sempre pronti a contribuire per una umanità nuova che sconfigge quella che non onora la persona umana».

«Siamo rimasti tutti colpiti da questa storia ed abbiamo deciso di aiutarli – ci ha informato Adriano Assandri, presidente della Needyou onlus - Il Lions Club Acqui Terme Host, nella persona di Valentina Pilone, ci ha contattati comunicandoci che metteranno a disposizione 1.500 euro e altrettanto, grazie ai nostri benefattori, faremo noi».