Lavori stradali: approvato il secondo lotto

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha approvato il secondo lotto di interventi per la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane della città bollente. Stanziati 300mila euro destinati a diversi punti della rete viaria individuati dall’Ufficio Tecnico.

«Saranno previsti a seconda del tipo di intervento di cui ogni singola strada necessita, il rifacimento del manto stradale urbano, la sistemazione in quota dei pozzetti e delle caditoie, la demolizione e ricostruzione di attraversamenti stradali e la segnaletica stradale speciale per attraversamenti pedonali - spiegano i tecnici - Con il secondo lotto di interventi sale a 450mila euro l’importo totale di lavori per il rifacimento della rete viaria per il 2021».

«Si tratta di un intervento corposo sulle strade urbane ed extraurbane della nostra città – ha aggiunto il vicesindaco Paolo Mighetti –. Con questo secondo lotto vogliamo dare risposte attese dai nostri cittadini. Seguirà a questo progetto ancora un terzo lotto. Ora gli uffici comunali sono già al lavoro per l’espletamento delle pratiche relative al bando di gara di questo secondo lotto di lavori e alla progettazione del terzo. Con la fine dell’anno siamo certi di chiudere tutti gli interventi programmati, in maniera da incidere profondamente sulla qualità della rete viaria della nostra città».