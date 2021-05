Hub del Movicentro: "A disposizione anche dei Comuni montani"

ACQUI TERME - A dare l’annuncio è il sindaco Lorenzo Lucchini: «Il Direttore del distretto sanitario ASL AL 2 Acqui Terme - Ovada, Claudio Sasso ci ha comunicato che l'hub vaccinale di Acqui Terme, collocato al Movicentro, vedrà la sua attività potenziata – ha informato sui social network - Diventerà, infatti, punto di riferimento anche per tutti i comuni montani del settore di Acqui e Ovada. È una notizia molto positiva in quanto conferma la capacità operativa della nostra task force composta da medici, infermieri, amministrativi e volontari di Croce Rossa e Protezione Civile».

L’intervento anche per stoppare le malelingue: «Pertanto la voce che in queste ore sta girando, in merito all'interruzione dell'attività del Movicentro, è del tutto infondata» ha concluso il primo acquese.