Denice, nuova area giochi

Lo spopolamento è la vera piaga dell'Acquese. I piccoli paesi, tesoro di questo territorio incantevole, in verità sono sempre più agée, vittima di una flessione nei residenti che pare inarrestabile.

I servizi (anche quelli essenziali) sono sempre più concentrati nei centri maggiori e la logistica purtroppo non corre di pari passo: le strade rimangono sempre 'vie di paese' e i mezzi pubblici si riducono o si sopprimono in via di 'razionalizzazioni' che di razionale hanno davvero ben poco.

Eppure bisogna fare qualcosa per contrastare questo declino. Investire nel futuro, nei più giovani? Perché no! Questa è la linea del Comune di Denice, 175 abitanti, pochissimi bambini, pochi ragazzi che ha deciso di allestire in centro, all'ombra della torre, simbolo cittadino, un nuovo parco giochi per i più piccoli. Per i più grandicelli, ha rimesso a nuovo il campetto di calcio. Piccoli gesti per che rendono per le famiglie più appetibile il trasferimento in questo piccolo angolo di mondo ancora vivibile.