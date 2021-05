Bistagno, addio parco giochi?

Si vocifera in paese: «Ma è vero che chiuderanno il parco giochi?».

La voce, circolando di bocca in bocca, è arrivata all'orecchio del sindaco Roberto Vallegra che ha tenuto a precisare: «L'amministrazione comunale non ha intenzione di chiudere a priori il parco giochi di piazza Marconi – fugando ogni dubbio - Esiste "semplicemente" un progetto preliminare ed uno studio di fattibilità per spostarlo in un luogo più sicuro (magari non adiacente ad una strada provinciale) e renderlo più bello ed "accattivante" per i bambini».

Tra il dire e il fare c'è di mezzo la burocrazia: «Bisognerà valutare se individuiamo uno o più spazi idonei e graditi alle mamme, se il bilancio lo permetterà – ha continuato il primo bistagnese - Con un po' di sano ottimismo, se tutto andasse bene, l'idea sarebbe questa: al posto dall'attuale parco giochi ci sarebbe la grande necessità di creare dei posti auto per i residenti del centro storico».