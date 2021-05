‘Acquilimpiadi’ anche il patrocinio del Parlamento Europeo

Le AcquiLimpiadi, l’evento sportivo aperto alla disabilità, si svolgeranno dal 2 al 6 giugno nella città bollente. La manifestazione ha anche incassato il sostegno del Parlamento Europeo. «Il presidente David Maria Sassoli ha concesso l’alto patrocinio del Parlamento europeo alla seconda edizione di AcquiLimpiadi – informano da Palazzo Levi - Si tratta di un importante riconoscimento a una manifestazione che, seppur giovane, ha mostrato grinta e tenacia fin dalla sua prima edizione e che si pregia di portare nell'opinione pubblica gli alti valori dello sport integrato, dove le barriere mentali della diffidenza vengono superate dai ponti della condivisione e della partecipazione».

Con questa iniziativa Acqui Terme si è dimostrata una città solidale, accogliente e attenta alle tematiche sociali, mettendo a confronto all’interno di giochi sportivi varie tipologie di atleti. Lo sport diventa così un mezzo ideale per favorire il dialogo, la stima e l’unitarietà d'intenti riscoprendo il valore della diversità e affermando come le differenze umane siano fonte di ricchezza.

«La concessione dell’alto patrocinio del Parlamento europeo significa ricevere un importantissimo riconoscimento per il percorso intrapreso e il lavoro svolto fino a oggi – afferma il sindaco Lorenzo Lucchini ‒. Ringrazio per il suo interessamento l'europarlamentare Tiziana Beghin, che sarà madrina della manifestazione e organizzerà, a margine delle competizioni, un evento sulla funzione sociale dello sport che si terrà mercoledì 2 giugno alle ore 16.00 presso la sala Ex Kaimano. La notizia del patrocinio è stata accolta con molto entusiasmo da tutti gli organizzatori e sono certo che ancora una volta, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, questo evento saprà trasmettere un messaggio forte d'inclusione e arricchimento culturale».

La manifestazione è organizzata dal Comune di Acqui Terme e dalla SSD Acqui Promozione Sport, con la collaborazione dell’Asca (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese) e Confcommercio e Confesercenti ed è patrocinata dalle Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dal Comitato Italiano Paralimpico.