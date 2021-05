Melazzo, pronto il nuovo ponte sull'Erro

Giovedì 20 maggio il nuovo ponte sull'Erro sarà percorribile e riprenderà normalmente la circolazione sulla SP225.

I lavori di riqualificazione e ristrutturazione sono stati eseguiti dalla Provincia.

«Sono davvero soddisfatto per la riapertura del Ponte di Melazzo e ringrazio l’Ufficio tecnico della Provincia di Alessandria ed in particolar modo l’Ing. Paolo Platania e tutto il suo staff per il lavoro svolto. Sono stati mesi di lavoro complesso, con inevitabili ritardi causati dalla pandemia. Ma ora si riparte’. Finalmente riprende anche la circolazione regolare sulla SP 225, che riveste un ruolo cruciale per tutta la valle» ha dichiarato Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria.

Il ponte in ferro sul Torrente Erro a servizio della SP n. 225 “Melazzo – Montechiaro” è stato costruito prima del 1967 con una travatura reticolare in acciaio ad unica campata di luce 59,40m.

Il transito dei veicoli avverrà, come precedentemente, con modalità di senso unico alternato regolato a vista con aree di scambio realizzate in prossimità delle spalle. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 750mila euro.