La Banda "Solia" pronta a ripartire: al via le prime prove

CASSINE - Sentire l’ensemble suonare per le vie del paese è stata una gioia per tutta la comunità locale. Sono tornate le sessioni di prova del Corpo Bandistico Cassinese ‘Solia’. All’aperto, allineati e distanziati, i musicisti hanno suonato diverse melodie sempre alla bacchetta del maestro Stefano Oddone.

«Durante il lunghissimo periodo di pandemia si è dovuta sospendere, per ovvi motivi, l'attività concertistica e musicale in presenza ma l'attività della Banda, in particolare la Scuola Musica non si è mai fermata utilizzando ora il metodo della didattica a distanza ora la didattica in presenza ovviamente con tutti gli accorgimenti del protocollo anti Covid 19 – ci spiega il presidente Fabio Rinaldi - Oggi che la situazione pandemica è sensibilmente migliorata c'è in tutti i musici tanta voglia di ripartire, di tornare a suonare, la cosa che ci manca di più».

Il messaggio è “noi ci siamo, quando sarà possibile ripartiremo” e la prova di domenica scorsa nella splendida cornice del Piazzale Ciocca, ne ha reso testimonianza. «E' stata una prova molto partecipata con visibile e palpabile gioia, l'entusiasmo di ritrovarci, grande la concentrazione di ciascuno di noi – ha continuato l’intervistato - La prova all'aperto sarà ripetuta, domenica 30 maggio al pomeriggio e poi sabato 12 giugno ci sposteremo nella centrale Piazza Italia con il mercato degli ambulanti per spezzare l'assordante silenzio di questi ultimi tempi. Anche la Scuola Musica, che, ripeto è sempre stata attiva, si trasferirà all'aperto sulla stessa Piazza Italia sabato 5 giugno».

La prima esibizione pubblica sarà domenica 6 giugno al Sacrario Martiri della Benedicta con una proposta di brani legati alla Resistenza ed alla Festa della Repubblica.

«Ci stiamo concentrando sul concerto in occasione della Festa Patronale di San Giacomo, il 26 luglio, il tradizionale appuntamento “Musica sotto le Stelle” che neppure lo scorso anno abbiamo sospeso, ma di questo avremo modo di riparlarne presto, perché devono essere sciolte alcune riserve legate al rientro serale alle 22 quindi sia le prove che l'orario del concerto non sono ad oggi esattamente definibili».

Infine una richiesta di sostegno attraverso il 2 per mille. (CF 01489120061). «E' un grande gesto che non costa nulla ma per noi vale molto – ha concludo Rinaldi - Se consideriamo che a fronte di entrate azzerate abbiamo sostenuto le spese per la Scuola Musica autofinanziandoci, è evidente che il prezioso aiuto di tutti farà in modo che la nostra Associazione possa ripartire con slancio e vigore con l'acquisto di strumenti musicali, partiture, divise, erogazione di ore di docenza, progetti nelle Scuole e, quando si potrà, speriamo presto, tanti concerti, tanta tanta musica».