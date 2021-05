Al 'Galliano' i positivi scendono a 15. Bene anche nei comuni

ACQUI TERME - Continuano ad arrivare segnali positivi dall'Acquese (così come del resto da tutta Italia). Il numero dei residenti contagiati, infatti, da un mese a questa parte cala in modo significativo di settimana in settimana. Al momento sono una settantina in tutto le positività al Covid 19 nei comuni del territorio (circa dieci in meno rispetto a sette giorni fa; si ricorda che dal conteggio sono escluisi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

In base ai dati forniti dall'Asl, all'ospedale 'Monsignor Galliano' alla mattinata di ieri erano 15 i pazienti positivi al test ricoverati nella struttura: 2 di questi degenti nel reparto di terapia intensiva, più altri 2 (compresi nel dato complessivo) in attesa dei risultati del tampone. I ricoverati provengono in gran parte da altre zone della provincia.

Alla Rsa 'Monsignor Capra' restano solo due i pazienti in fase di degenza post-Covid ancora ospiti della struttura.

Nei Comuni

Ad Acqui Terme, secondo quanto riferito dagli uffici comunali, sarebbero al momento una quarantina i residenti contagiati, 6 dei quali ricoverati in diverse strutture ospedaliere della provincia. Il secondo comune per numero di positivi resta Strevi, dove si conterebbero ancora una decina di casi.

A Pareto e Bistagno si registrano rispettivamente 5 e 4 casi, 2 casi a Ponti e Terzo, un solo caso segnalato a Cartosio, Gamalero, Melazzo, Montechiaro, Morsasco, Ponzone e Spigno Monferrato. Tutti gli altri comuni dell'Acquese sono "Covid free".