Oggi 29mila vaccinati. Da domani preadesioni per la fascia 45-49 anni

ALESSANDRIA - Ecco il resoconto della domenica sera sui dati della campagna vaccinale: oggi, 16 maggio, in Piemonte sono circa 29mila le persone che hanno ricevuto il siero anti Covid.

Per la precisione sono 29.083 i vaccinati comunicati oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 13.150 è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio delle categorie, oggi in particolare sono 7.197 le persone estremamente vulnerabili, 7.181 i sessantenni, 3.172 i settantenni e 1.159 gli over80. Quasi 2.000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.043.255 dosi (di cui 674.365 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

Si ricorda che da domani, 17 maggio, su www.ilPiemontetivaccina.it sarà possibile esprimere la preadesione alla vaccinazione per chi ha tra 45 e 49 anni (tutti i nati nel 1976 inclusi); scaricare il certificato vaccinale, documento sanitario ufficiale che indica le dosi e il tipo di vaccino ricevuto (per motivi di privacy e sicurezza per effettuare l’operazione occorre utilizzare le credenziali SPID, il Sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione italiana).