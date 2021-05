Bistagno: via l’Unicredit arriva Banca di Asti

BISTAGNO - Qualche settimana fa lo avevamo lasciato deluso (rectius furente) per la chiusura di Unicredit, ultimo istituto bancario presente a Bistagno. «Per un paese di fondovalle, duemila abitanti (la maggior parte anziani), diversi esercizi commerciali e di indubbia posizione strategica, non avere una banca rappresentava un notevole disagio – ha fatto notare il sindaco Roberto Vallegra - Oggi, dopo una serie di riunioni, posso comunicarvi con grande soddisfazione che lunedì 12 luglio aprirà in paese la “Banca di Asti”».

L’ubicazione è ancora incerta e verrà decisa nei prossimi giorni. «Ci sono tre fondi disponibili, tutti comunque in posizione centrale – continua il primo bistagnese che esulta - Ora si ragiona! Riavremo una banca, la “Banca di Asti”, un istituto molto stimato sul territorio».

Ovviamente un occhio anche a chi ha sempre sostenuto la comunità locale. «Non dimentichiamoci del “nostro” ufficio postale che nonostante i tempi bui che stiamo vivendo ha assecondato le richieste dell’amministrazione comunale raddoppiando il personale ed installando il Postamat»