Giovedì il collaudo del ponte sull'Erro

MELAZZO - Allerta gialla dell’Arpa (in verità due gocce d’acqua) ed il guado sul torrente Erro è stato chiuso per precauzione. I melazzesi però possono tirare un sospiro di sollievo perché i disagi alla mobilità patiti per due lunghi anni, potrebbero essere al capolinea. Il ponte sul fiume, lungo la Sp225, è terminato e voci di corridoio fanno sapere che domani, giovedì 13 maggio, si terrà il collaudo dei tecnici provinciali, ultimo step prima della riapertura definitiva. E allora addio ‘odioso’ guado.