Al via "Io Lavoro Digital Edition" con 5mila opportunità

TORINO - Prende il via domani e giovedì 13 maggio "IOLAVORO Digital Edition", il più importante evento italiano dedicato al job matching, promosso da Regione Piemonte e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro. L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00 online sulla piattaforma www.iolavoro.org.

Sono già oltre 3.500 le persone in cerca di occupazione iscritte alla job fair. Ci si può registrare gratuitamente anche durante i giorni dell’evento e da questa edizione pure con credenziali SPID. Alla due giorni digitale sono oltre 200 le realtà che partecipano per fare recruiting: fra queste 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l’impiego per un totale di oltre mille annunci e 5.000 vacancy. Forte la richiesta di figure legate ai settori informatico, socio-sanitario e logistica, meccanico, elettronica e sistemi di automazione. Segnali di ripresa dal comparto agroalimentare, così come per il turismo e la ristorazione, che ricercano personale in vista della stagione turistica. Anche la grande distribuzione organizzata e il tessile registrano fabbisogno di lavoratori. Come sempre, una selezione riservata all’assunzione di personale appartenente alle categorie protette (legge 68/1999) è disponibile nella sezione "IOLAVORO H".

All’evento partecipano anche Eures – con oltre tre milioni di proposte messe a disposizione nei 32 paesi che aderiscono alla rete europea dei servizi per l’impiego, e che, durante l’evento, offre possibilità di impiego in nazioni come Germania, Malta, Svezia, Svizzera – e Pôle Emploi, i servizi pubblici francesi, con altre 800 mila offerte in Francia, presenti con propri spazi virtuali dove gli operatori sono a disposizione degli utenti per fornire informazioni. Questa edizione vede anche la partecipazione di Afol, l’azienda pubblica per la formazione, l’orientamento e il lavoro del territorio metropolitano milanese, presente con centinaia di posizioni aperte in Lombardia.

SERVIZI PER LE PERSONE

Chi si registra ha l’opportunità di consultare l’elenco delle aziende partecipanti e i profili ricercati, intervenire su chat dedicate facendo domande e segnalando la propria candidatura, sostenere colloqui in diretta con i recruiter. Può inoltre fruire dei numerosi servizi di consulenza proposti dagli enti istituzionali che partecipano: come prenotare un appuntamento con SOS curriculum e ricevere dagli esperti dei Centri per l’impiego piemontesi suggerimenti su come scrivere o aggiornare il proprio profilo. Oppure, nello stand di Regione Piemonte, far certificare le proprie competenze, indirizzarle con Obiettivo Orientamento Piemonte oppure scoprire come aprire un’attività in proprio con il servizio MIP. E ancora: ci si può tenere aggiornati sul mercato del lavoro partecipando agli oltre 200 job webinar disponibili. Basterà selezionare gli appuntamenti di interesse nel ricco programma di incontri tematici focalizzati sugli strumenti e sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione a livello locale, nazionale ed europeo.

Per i più giovani in cerca di una bussola per indirizzare il proprio futuro scolastico e professionale c’è lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills, che in questa edizione ospita una quarantina di realtà del mondo dell’istruzione e formazione professionale che illustrano la propria offerta didattica. Gli studenti potranno conoscere meglio quindici mestieri, di cui quattro ad alto contenuto tecnologico: debuttano infatti meccanica industriale CNC, cloud computing, web e mobile app development, cyber security. La piattaforma ospiterà anche la presentazione del team piemontese che a settembre, a Graz, in Austria, ci rappresenterà a EuroSkills 2021, i campionati europei dei mestieri: facciamo il tifo per i nostri campioni! Presenti anche sette istituti tecnici superiori (ITS) con le loro proposte formative in Piemonte.

#IOLAVOROgreen

Sul tema digital e green, un’altra importante iniziativa. Sensibile all’innovazione tecnologica ma anche alla sostenibilità ambientale, questa edizione lancia anche una sfida impegnativa ma avvincente: tramite l’app AWorld il team IOLAVORO conOrientamento ai mestieri WorldSkills, coinvolge i partecipanti a sostenere la campagna delle Nazioni Unite ActNow e lancia la sfida #IOLAVOROgreen. Se con la collaborazione di tutti riuscirà a raggiungere l’obiettivo assegnato – risparmiare 50 tonnellate di emissioni di CO2 – l’Agenzia Piemonte Lavoro si impegnerà a far piantare 250 alberi in un paese in via di sviluppo, per ridurre l’impatto ambientale e sostenere il lavoro locale.

Inoltre Agenzia Piemonte Lavoro si rifà il look e cerca un nuovo logo; IOLAVORO diventerà quindi il palcoscenico di presentazione del contest con cui agenzie formative, istituti tecnici e professionali e altri istituti che erogano percorsi didattici in materie artistiche, grafica e design sono invitati a partecipare. In palio ci sono premi del valore di duemila euro, tirocini formativi ospitati presso aziende piemontesi e la “titolarità” di un albero che Agenzia Piemonte Lavoro farà piantare in un paese in via di sviluppo, come supporto concreto alla campagna delle Nazioni Unite ActNow.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI ONLINE

Mercoledì 12 maggio i lavori si apriranno alle 10.30 con i saluti istituzionali e l’avvio del webinar dedicato al tema di questa 55a edizione “Skills digitali: come cambia il lavoro”: partecipano Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto alla studio universitario Regione Piemonte; Federica Deyme, direttrice Agenzia Piemonte Lavoro; Paolo Coppola, docente di Informatica presso Università degli studi di Udine e consulente del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale; Giorgio Consol, responsabile Transizione digitale Regione Piemonte; Laura Morgagni, direttore generale Fondazione Torino Wireless; Mauro Campo, direttore generale Formez PA; Pietro Pacini, direttore generale CSI Piemonte.

Il programma proseguirà con ritmo intenso: sono infatti oltre 200 i webinar disponibili. L’accesso, completamente gratuito, è garantito attraverso una veloce procedura di registrazione su www.iolavoro.org, su cui è disponibile l’elenco completo degli appuntamenti. Qualche segnalazione dalle proposte del programma. Domani alle ore 11.00 Eures Italia presenterà “Lavoro e opportunità di tirocinio nelle istituzioni dell'Unione Europea”; alle 14.00 si parlerà di “Il futuro non si immagina ma si costruisce: le nuove forme di lavoro e l’evoluzione delle competenze” a cura di Monitoraggi studi e ricerche di Agenzia Piemonte Lavoro; alle 14.30 si proseguirà con “Comunicazione e informazione digitale. Opportunità, scenari, nuove professionalità”; nel pomeriggio alle 16.00 emozionante appuntamento con WorldSkills Piemonte per la presentazione del team piemontese che parteciperà ai campionati europei dei mestieri EuroSkills in programma a settembre, a Graz, in Austria.

Giovedì 13 maggio alle ore 10 Inps - Direzione regionale Piemonte presenterà le “Novità in tema di sgravi per le assunzioni”; alle ore 11.00 Anpal Servizi si occuperà di “La digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni: esperienze significative dei servizi per l’impiego in Europa”; si proseguirà alle 12.00 con "Orientare e preparare oggi le professioni di domani: istituti tecnici superiori e rete WorldSkills”; mentre alle 14.30 si approfondiranno le “Digital skills e mercato del lavoro: perché sono importanti per le pubbliche amministrazioni e le aziende”.

COS’È IOLAVORO

Dal 2005 IOLAVORO è un evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, interamente finanziato dal Fondo sociale europeo.

LE DICHIARAZIONI

Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, commenta: “È indispensabile puntare sul sostegno alle imprese, sulla formazione, sull’orientamento, sull’innovazione, sulla ricerca e su tutte quelle politiche attive in grado di fare incrociare con efficacia domanda e offerta, favorendo concretamente la creazione di posti di lavoro per riavviare la macchina occupazionale. E IOLAVORO ne è un esempio tangibile".

“È al via la seconda edizione interamente digitale di IOLAVORO, la nostra storica job fair – spiega Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro – che, dopo anni di organizzazione in presenza, sfrutta le nuove opportunità derivate dalla tecnologia per favorire l'incontro fra domanda e offerta attraverso il più importante spazio virtuale dedicato alla ricerca di un'occupazione e all'orientamento professionale. Il tema protagonista di questa edizione è lo sviluppo delle competenze digitali: la transizione al digitale rappresenterà infatti un’importante opportunità occupazionale per migliaia di persone, introducendo profondi cambiamenti economici, socio-culturali, manageriali, organizzativi e creativi. Sempre all'interno delle due giornate dell’evento, ci saranno webinar interamente gratuiti e fruibili on demand sulle più svariate tematiche del mercato di lavoro: essere informati e mantenersi aggiornati sulle dinamiche occupazionali, sulle trasformazioni in essere e sulle continue evoluzioni del mondo del lavoro riteniamo rappresenti un elemento che possa concorrere a un'efficace progettualità nell'ambito della ricerca attiva di un'occupazione”.

I NUMERI

I dati confermano IOLAVORO la più grande job fair sul territorio nazionale: 54 edizioni (24 nazionali e 30 locali); decine di migliaia di rapporti di lavoro sottoscritti; 25% la percentuale di partecipanti che entro 4-5 mesi trova occupazione a seguito della manifestazione; oltre 80% il tasso di gradimento dei partecipanti. Nel 2020 alla prima edizione digitale sono stati oltre 5.000 i partecipanti; 1.500 i video colloqui effettuati per quasi 5.000 posizioni lavorative; 130 i webinar proposti tenuti da 290 relatori; 1.500 gli studenti e 100 i docenti e formatori che si sono collegati per lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills.

Per ulteriori informazioni: www.iolavoro.org , www.agenziapiemontelavoro.it