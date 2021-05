La "Coppa Milano-Sanremo" fa tappa ad Acqui

ACQUI TERME - Nel pomeriggio di domani, venerdì 7, intorno alle 15.30 la carovana di auto d'epoca della dodicesima rievocazione storica “Coppa Milano-Sanremo” arriverà ad Acqui Terme. In arrivo da Terzo, i partecipanti transiteranno per il Ponte Carlo Alberto in direzione Viale Acquedotto Romano per poi fermarsi nel parcheggio adiacenti per i relativi controlli orari. Dal parcheggio le auto proseguiranno per Viale Einaudi in direzione Visone. Come da tradizione, in serata l’arrivo a Rapallo, da dove la manifestazione ripartirà in direzione Sanremo, dove sabato 8 si concluderà la kermesse.