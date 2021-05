Strevi, portico in fiamme: sul posto i Vigili del Fuoco

STREVI - Una parte della squadra è rientrata da pochi minuti alla base. I Vigili del Fuoco di Acqui Terme, intorno alle 16, sono stati chiamati per un incendio divampato in una casa a Strevi. Usciti in gran fretta a bordo di un'autopompaserbatoio ed un'autobotte si recavano in via Alessandria, appena fuori il paese, per fiamme presenti in un porticato attiguo a ex capannone industriale. Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero avuto origine nell'erba del giardino e poi il vento potrebbe aver trasportato delle scintille sotto il porticato interessando del materiale ivi custodito. L'incendio è ora sotto controllo ma le operazioni di bonifica sono ancora in corso.