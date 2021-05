Addio a Ortensio Negro, imprenditore e uomo di sport

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo dell'imprenditoria e dello sport provinciale: si è spento questa mattina Ortensio Negro, 80 anni, dirigente illuminato e imprenditore. Fatale il covid, contratto nell'ultima settimana di aprile.

Negro era molto conosciuto nel mondo del calcio: già nella dirigenza dell'Alessandria calcio, a inizio anni '80, per molti anni ha legato il suo nome e la sua passione all'Acqui, di cui è stato presidente. Per alcuni campionati ha guidato anche l'Aurora Alessandria. Ha ricoperto anche incarichi dirigenziali nella Lega Nazionale Dilettanti, a livello regionale e nel comitato interregionale, la serie D.

Originario dell'Astigiano, si è sempre considerato orgogliosamente alessandrino di adozione, molto legato alla città, per la quale ha sempre cercato di suggerire proposte innovative. Fino al 2020, e per vent'anni, è stato proprietario dell'hotel - ristorante 'Al Mulino', mettendo sempre a disposizione di società, associazioni sportive e federazioni le sue sale per riunioni e incontri formativi e premiazioni.