Poliambulatorio di Villa Igea: vaccinate più di 4mila persone

ACQUI TERME - Dal 6 aprile alla giornata di ieri, domenica 25, al centro vaccinale di piazza Maggiorino Ferraris gestito dal personale sanitario di Habilita Villa Igea sono state vaccinate più di 4mila persone. Il dottor Michele Crecchi, direttore del presidio, ha impiegato il personale medico e infermieristico per allestire due linee vaccinali che possono arrivare a vaccinare fino a 300 persone al giorno.

La direzione, al fine di evitare assembramenti e per velocizzare l’accettazione e l’anamnesi delle persone in attesa del vaccino, invita le persone in lista «a presentarsi con il questionario di anamnesi ed il consenso informato già precompilati. Risulta inoltre fondamentale presentarsi al centro vaccinale non prima di 5 minuti prima dell’orario di convocazione. Si ricorda, infine, di mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone e di non sostare nei pressi della porta di ingresso/uscita. Gli utenti che necessitano di essere accompagnati sono pregati di segnalarlo al personale presente in zona ingresso. Sarà ammesso un solo accompagnatore».

Al fine di diffondere una cultura sanitaria preventiva e inclusiva che possa tradursi in comportamenti consapevoli e responsabili una volta superata l'emergenza epidemica il gruppo Habilita ha da poco avviato la campagna informativa "Il futuro è vaccino".