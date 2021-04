Castellazzo ok in rimonta, Acqui a picco

CASTELLAZZO BORMIDA - Alla prima gara casalinga arriva anche la prima gioia per i ragazzi di Fabio Nobili che escono vittoriosi dalla gara con l'Olmo. Non è però stata una passeggiata per i biancoverdi: dopo avere chiuso il primo tempo a reti inviolate nella ripresa sono passati in vantaggio per primi i cuneesi al 17' con Magnaldi, e per i padroni di casa sembrava un'altra giornata con la porta avversaria stregata. Nei minuti finali però prima Federico Zunino trovava il gol del pareggio a sette minuti dal termine, poi in pieno recupero era Ecker a bucare ancora la porta di Colombo facendo esplodere di gioia la propria panchina.

Domenica da dimenticare invece per l'Acqui, che cade ancora e questa volta fra le mura domestiche: all'"Ottolenghi" una tripletta del numero 9 avversario Magnino spegne i sogni di gloria dei termali. Già la prima frazione si chiude sullo 0-2 con le reti subite in due azioni fotocopia con verticalizzazione improvvisa e tiro a rete vincente della punta ospite; nella ripresa dopo un fallo in area arriva anche il terzo gol direttamente dal dischetto prima che nel finale la rete di Bollino salvi almeno l'onore.

Nel prossimo turno entrambe le formazioni saranno in trasferta: il Castellazzo a Vinovo con il Chisola, l'Acqui sul campo del Corneliano Roero.

CASTELLAZZO (3-1-4-2): Ravetto, Mocerino, Cimino Fr., Ventre, Battista, Molina (7’ st Cimino Fe.), Spriano, Liguoro (8’ st Romano), Viscomi Fr. (38’ st Ecker), Zunino, Rosset. A disp. Gallinaro, Labano, Giacchero, Mattei, Milanese, Viscomi Fe. All. Nobili

ACQUI: Cipollina, Cerrone, Morabito, Gilardi, Rondinelli, Camussi, Campazzo, Genocchio, Guazzo, Bollino, Baldizzone. A disp. Rovera, Manno, Nani, Verdese, Innocenti, Cavallotti, Caucino, Aresca, Coletti. All. Merlo