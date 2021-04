Lupi alle porte del paese: capriolo sbranato nella notte

CASSINE - È successo stanotte. La carcassa è fresca e nell'erba si vedono ancora in segni dell'aggressione. Un capriolo è stato sbranato da un branco di lupi; ma non in un bosco impervio del ponzonese, a Cassine a due passi dalle piscine, alle porte del paese. «Il copione è sempre lo stesso – riferisce il cacciatore che stamani ha scoperto il fatto - Aggrediscono in gruppo e mangiano subito le interiora portando via le parti più 'carnose'. Ormai capita spesso di avvistarli o imbattersi nelle tracce a Strevi, Ricaldone».

Qualche giorno fa, riferisce l'intervistato, nella zona del frantoio, un uomo uscito in cortile a gettare le immondizie se l'è trovato davanti. Il lupo immediatamente si è dato alla fuga. «Il problema è che non puoi fargli niente. Se vengono a mangiare le tue bestie, il tuo cane, non puoi sparargli. Passi i guai! - è l'amara conclusione del cacciatore - Ora ce ne sono tanti. Sarebbe il caso di monitorarli».