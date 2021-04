Cartosio: anche qui vaccini a "Km 0"

CARTOSIO - Ieri pomeriggio è iniziata l’attività del centro vaccinale periferico di Cartosio. «Sono state vaccinate nell’ambulatorio comunale dal dottor Raffale Saviano 33 persone della fascia d’età 70-79 anni, la maggior parte cartosiane e in piccolo numero proveniente dai paesi limitrofi – informa il sindaco Mario Morena - Tutto si è svolto in modo sicuro, ordinato e privo di problemi, sia relativi al vaccino sia all’organizzazione».

A coadiuvare il medico, la dottoressa Maria Teresa Zunino, il vigile locale Massimo Assandri «che ha garantito l’ordine dell’afflusso prestando la sua opera in modo volontario al di fuori dell’orario di lavoro» tiene a precisare il primo cartosiano, i volontari della Protezione Civile Giuseppe Sutti e Romildo Vercellino che hanno prestato assistenza alle persone.

Le vaccinazioni proseguiranno nella mattinata di lunedì 26 aprile.