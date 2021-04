Il Comune in cerca di sponsor per le Acquilimpiadi

ACQUI TERME - Oltre agli aspetti sociali e sportivi che la manifestazione vuole promuovere, in questo particolare momento storico le Acquilimpiadi in programma dal 2 al 6 giugno rappresentano una sorta di invito alla speranza, uno stimolo propulsivo alla ripartenza di un'intera comunità. L'evento vedrà il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e sportive del territorio, dei servizi socio assistenziali, degli istituti scolastici e degli enti del privato sociale.

Per far sì che tutta la macchina organizzativa proceda al meglio delle sue potenzialità il Comune chiede il supporto economico dei privati locali, che diventano sponsor della manifestazione avrebbero in cambio una veicolazione della propria immagine, «sia all’interno delle azioni di comunicazione realizzate di volta in volta nell’ambito dell’attività di promozione dell’evento, che attraverso la partecipazione all’evento medesimo in base all’impegno economico manifestato». L'avviso pubblico per la presentazione delle domande ha scadenza al 10 maggio.

Per le sponsorizzazioni inferiori ai 1000 euro i privati avranno diritto all'esposizione del proprio logo su manifesti, locandine e tutto il materiale promo pubblicitario che verrà realizzato. Per gli importi superiori ai 1000 euro, invece, ai privati sarà garantita una sponsorizzazione ancora più capillare su totem e manifesti pubblicitari, sito internet, social network e in occasione della cerimonia di apertura.

La documentazione necessaria per le domande di sponsorizzazione è disponibile sul sito del Comune di Acqui Terme.