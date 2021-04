Denice: via le erbacce al campo sportivo

DENICE - Le giornate si allungano, il sole splende e queste giornate di primavera preannunciano un’estate che tutti meno claustrofobica. Le stanze romane hanno indicato una via di uscita dalla clausura pandemica guardando agli spazi aperti per vivere un minimo di normalità. Lo sport sarà uno delle prime attività a ripartire e così il Comune di Denice si è dato da fare per recuperare il campo sportivo locale invaso da erbacce e gerbido frutto di stagioni di inattività. «La speranza è che i bambini e ragazzi denicesi possano presto tornarci a correre sopra» hanno commentato.