Il ponte posato non è ancora percorribile

MELAZZO - I melazzesi cominciano ad essere stanchi. Il ponte sulla Sp225 è su, visibile, sembra finito ma ancora non è percorribile. Intanto le bizze del tempo ingrossano la portata dell’Erro che ieri l’altro si è portato via, per l’ennesima volta, una parte del guado condannando cittadini e automobilisti di ransito a giri ‘fantasiosi’ sulle colline del circondario. «Il termini di consegna sono ormai scaduti. Cosa aspetta la Provincia a gettare l’asfalto e riaprire il ponte?» è la domanda (sconfortata) dei melazzesi.