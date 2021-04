Piscine dei Bagni: ora i soggetti interessati sono due

ACQUI TERME - E siamo a due. Cresce il numero dei 'pretendenti' alla gestione estiva della piscina acquese. «Abbiamo individuato un secondo soggetto privato che si è dato disponibile per la gestione delle Piscine Monumentali - informa il sindaco Lorenzo Lucchini - Ieri ha inviato una formale lettera d'incontro con le Terme di Acqui Spa, per conoscere i canoni d’affitto e in cui richiede la possibilità di avere in gestione la struttura per la stagione estiva 2021 ed eventualmente anche per la stagione del 2022».

Non avventurieri sprovveduti ma imprenditori del settore. «Si tratta di una azienda con importanti competenze nel settore. Terme di Acqui oggi ha diverse scelte per offrire un servizio importantissimo alla città: aprire in proprio o affidare la gestione delle Piscine Monumentali a uno dei due autorevoli soggetti privati che abbiamo fin qui individuato. Spero si valuti in tempi rapidi il percorso più adeguato per la riapertura della struttura», e con il primo cittadino se lo augura anche tutta la comunità acquese.